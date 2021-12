Modelo Rick Genest, o Zombie Boy, é encontrado morto aos 32 anos

O modelo canadense Rick Genest, o Zombie Boy, conhecido por suas tatuagens que cobriam seu corpo e rosto e famoso por ter participado do clipe 'Born this Way', de Lady Gaga, foi encontrado morto em seu apartamento em Montreal. Ele completaria 33 anos na próxima terça, 7, e as autoridades locais tratam o caso como suicídio.

Em nota à agência Rick Genes, Dulcedo Management lamentou sua morte e descreveu o jovem como um "ícone da cena artística e do mundo da moda".

Em sua conta oficial no Twitter na noite de quinta, 2, Gaga comentou a morte de Zombie e fez um alerta sobre a depressão.

"O suicídio do amigo Rick Genest, Zombie Boy, é mais que devastador. Devemos fazer mais para colocar em primeiro plano a saúde mental e suprimir a estigmatização de que não se pode falar disso".

Projeção

Tatuado dos pés à cabeça, Rick ganhou projeção na moda ao ser descoberto em 2010 pelo stylist Nicola Formichetti, que era dretor de moda de Lady Gaga e responsável pela criação na Thierry Mugler.

Rick desfilou e estrelou uma campanha para a marca e ganhou projeção no mundo ao aparecer no clipe da cantora.

