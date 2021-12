Modelo da 'Playboy' e 'rainha do Snapchat' morre após erro de quiroprata

Uma modelo da revista norte-americana Playboy, Katie May, conhecida como a "Rainha do Snapchat", morreu após uma visita ao quiroprata ter lhe rompido uma artéria no pescoço, de acordo com a revista People.

A modelo de 34 anos morreu em fevereiro depois de um derrame, disse a família à revista na época, e agora um porta-voz da justiça em Los Angeles confirmou a causa da morte - um ferimento causado por "manipulação do pescoço por um quiroprata".

Um diretor assistente da polícia de Los Angeles, Ed Winter, disse à People que um movimento no pescoço da modelo fez o fluxo sanguíneo ficar bloqueado, causando o derrame. O caso foi registrado como um acidente.

Um fundo beneficente foi criado em favor da filha da modelo, Mia.

