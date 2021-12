Mistura de ritmos marca 2ª noite de shows de Réveillon

“Um Carnaval em cima do palco”. A explicação da vendedora Ludmila Cunha, 32, definiu com exatidão a segunda noite do Réveillon Salvador 2017, evento promovido pela prefeitura de Salvador, realizado na Praça Cairu, no Comércio.

Ritmos como o axé music, forró eletrônico, guitarras baianas, rock e sertanejo dividiram o iluminado palco da arena Daniela Mercury, montado em frente ao Mercado Modelo. Quem esteve no local pôde curtir, de forma harmoniosa, a apresentação de seis bandas de estilos musicais distintos – Rafa e Pipo, Baiana System, Aviões do Forró, O Rappa, Timbalada e Lucas Lucco.

A mistura de sons deu o tom da festa e esteve evidente em um dos shows mais animados da noite, o da banda Baiana System. A percussão e os contagiantes acordes da guitarra baiana do grupo levaram centenas de fãs da banda à frente do palco. Usando as máscaras que já são marca do grupo, eles cantaram junto com a banda sucessos do álbum Duas Cidades, lançado este ano.

Para Russo Passapusso, vocalista do grupo, o show de ontem teve gosto de celebração. Segundo ele, 2016 foi um ano especial: além de ganhar dois troféus no Prêmio Multishow, o disco do Baiana foi considerado o 7° melhor álbum de 2016, de acordo com ranking do jornal O Estado de São Paulo. “É importante para nós comemorar isso neste local (Praça Cairu), pois estamos cara a cara com a cidade. É um lugar onde todas as nossas músicas fazem sentido", afirmou.

Fez sentido também para a fã da banda, a estudante Suzane Santana, 19, que acompanha todos os shows do grupo na cidade. Segundo ela, foi “emocionante” cantar músicas do grupo, que tratam sobre a dualidade da cidade, em um espaço onde um público tão diverso estava reunido. “É maravilhoso vivenciar tudo isso que cantamos, sentir a energia da poesia que eles escrevem”, filosofou.

Despedida

Uma das bandas mais esperadas da noite, a Aviões do Forró subiu ao palco logo após o Baiana System. Em poucos minutos, o público deixou de lado o samba reggae e se entregou ao forró eletrônico do grupo que, este ano, se apresentou pela quarta vez no palco da Praça Cayru com sucessos como Dói né e Fiquei sabendo, entre outros.

A apresentação teve tom de despedida: em 2017, a vocalista Solange Almeida vai partir para a carreira solo. Enquanto Solange se despedia, a festa estava apenas começando para as irmãs Rosana e Tânia Lia, de 22 e 24 anos. As duas adiaram a viagem de férias só para curtir os shows do Réveillon Salvador 2017. “Nossa meta é conseguir ver todos os shows, todos os dias, para entrarmos o ano com o pé direito, com muita diversão”, disse Tânia.

A festa das irmãs e de mais cerca de 300 mil pessoas (segundo a expectativa da Prefeitura para o terceiro dia de festa), continua nesta sexta, 30, com as apresentações de Duas Medidas, Matheus e Kauan, Jorge e Mateus, Ivete Sangalo, Thiaguinho e Alok. Os shows começam às 18h.

