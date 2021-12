Miss Brasil 2010 confessa: "Fiquei um ano sem comer chocolate"

A mineira Débora Lyra, 20 anos, foi escolhida a Miss Brasil 2010 em concurso realizado na noite desse sábado, 8, no Memorial da América Latina, localizado na cidade de São Paulo. A jovem ganhou ainda prêmio de Melhor Traje Típico, o primeiro a ser entregue ontem. As informações são do Uol.



