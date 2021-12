Minidocumentário exibe ação de reciclagem durante o não-carnaval de 2021

O minidocumentário ‘Circuito Mar Reciclagem: carnaval 2021’, no qual aborda o trabalho realizado por cooperativas de reciclagem para mitigar os impactos socioambientais gerados pela não-realização do carnaval, será lançado nesta segunda-feira, 29, a partir das 19h, no IGVT do Instagram.

Com um bate-papo virtual contando com as presenças da presidente da Cooperativa de Coleta Seletiva (Camapet), Michele Almeida; Saville Alves, cofundadora da SOLOS e correalizadora do projeto; e com a mediação da jornalista e produtora Val Benvindo, a intenção é mobilizar os cidadãos em prol do cuidado com a cidade e a importância da inclusão socioambiental de cooperativas.

“A união entre a SOLOS, Casa MAR, Ambev e cooperativas de reciclagem foi algo realmente grandioso. O resultado e a possibilidade de fortalecer e valorizar o trabalho socioambiental realizado pelas cooperativas, inspirando que a reciclagem seja uma atitude que vire parte do cotidiano de cada um de nós, nos mobiliza diariamente, por isso, o lançamento desse documentário é tão importante. Queremos mostrar que juntos podemos mudar o mundo”, explicou Saville Alves, por meio de nota de assessoria.

Casa Mar

A Casa Mar é um hub de cultura, influência e tecnologias criativas que tem como principais objetivos potencializar criatives – com foco em pluralidade e protagonismo negro e LGBTQIA+, sendo um espaço de conexão entre realizadores, público, marcas e oportunidades de negócio.

Solos

A Solos cria ações que torna acessível o descarte sustentável de embalagens pós-consumo. Com três anos de atuação, já foram coletadas 400 toneladas de materiais.

