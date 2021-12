"Minha ligação com a Bahia é muito forte", diz Otto

Antes de iniciar a gravação do seu sexto álbum de estúdio, o cantor e compositor Otto decidiu reencontrar no palco as canções que não estiveram em seus últimos shows. "Era uma coisa assim: vou lançar o disco e essas músicas vão ficar ainda mais distantes das apresentações, do dia a dia. E sempre queria saber como interpretava coisas que há dez anos não fazia ou que nunca entraram", conta o pernambucano em entrevista a A TARDE.

Então caiu na estrada no começo de 2015 com o espetáculo Recupera. De lá para cá rodou o Brasil em produções próprias, festivais e até pré-carnavais. Entre uma viagem e outra, fazia o registro das canções do já nomeado Ottomatopeia, em São Paulo.

"É a sala de espera. Não é um espetáculo que vai sair, é um começo junto. O novo disco vai chegar e entrar naquele meio", diz. Sendo assim, uma das faixas do próximo trabalho, a balada rock-brega percussiva a la Otto, Pode Falar Cowboy, já faz parte do roteiro.



O show chega a Salvador neste sábado, 20, às 18 horas, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, através do projeto Conexão SSA. Na mesma noite também se apresenta a banda instrumental IFÁ Afrobeat, uma das mais interessantes da atual cena baiana.

"Estávamos pensando em produzir um evento IFÁ e Otto no Pelourinho, mas a agenda chocou. Uma semana depois recebemos o convite para participar do projeto. A energia foi tão forte que aceitamos na hora. Tudo a ver com o que queríamos. O som dele passeia pelo afrobeat, as claves do candomblé, black music. E nós temos o manguebeat como uma das nossas referências", revela Jorge Dubman, baterista e um dos idealizadores do grupo.

Recuperando

No espetáculo, Otto mistura músicas de todos os álbuns. Vai de Bob (Samba Pra Burro - 1998), passando por Londres (Condom Black - 2001), Quem Sabe Deus (Sem Gravidade - 2003), até O Leite e O Que Dirá o Mundo, respectivamente do Certa Amanhã Acordei de Sonhos Intranquilos (2009) e do The Moon 1111 (2012). Além dessas, Janaína - cujo clipe foi gravado na Festa de Yemanjá - e Crua devem integrar o repertório.

"Juntou bem. Os meus discos têm isso, se complementam. E no show mais ainda, quando entra a Jambro Band, que vai completinha para Salvador. Aí broca!", afirma o cantor. Ele será acompanhado pelos músicos Júnior Boca, Guri Assis (guitarras), Hugo Carranca (bateria), Rian Batista (baixo), Marcos Axé, André Malê (percussão) e Bactéria (teclados).

"É uma apresentação vibrante. O momento da banda é muito bom, o tempo que nós temos juntos. Por onde passamos foi positivo. É isso que eu espero. E que o povo dance!". Segundo ele, Recupera já traz características da próxima obra. Uma delas é a pegada rock and roll, entremeada, claro, pelo suingue percussivo afro-brasileiro.

"É mais contundente, mais rock, o que é normal na minha idade. Tem baladas também, mas não deixa de ser percussivo. Vem com a minha assinatura", assegura. Na parte rítmica de Ottomatopeia, ele fala que utilizou mais tambores em relação aos outros trabalhos, sobretudo alfaias, instrumento ligado ao maracatu, coco e à ciranda.

A produção é novamente de Pupillo, da Nação Zumbi. Este também compõe a banda base, ao lado de Guilherme Monteiro e Alberto Continentino. As participações são Felipe Cordeiro, Manoel Cordeiro e Roberta Miranda. "Já está saindo, só falta acertar alguns detalhes para chegar às lojas", revela.

Nos últimos três álbuns, Otto regravou Ronnie Von, Mautner e Odair José. Ou seja, tem sido recorrente a inclusão de canções de outros artistas, entre as suas composições, nos discos. Em Ottomatopeia, ele pretende inserir uma de Roberto Carlos. Porém, não antecipa o título. "Tenho que ver ainda se ele vai querer ou não. Por isso não posso nem adiantar agora", explica.

Candomblé e Bahia

Místico, supersticioso e, como se autointitula, "embaixador do candomblé", Otto faz questão de afirmar a sua conexão com a Bahia: "Gosto como religião, informação e ancestralidade. O lado afro da gente. Por isso essa minha ligação com a Bahia é muito forte e sei respeitar. O valor da integração do religioso e do profano. Esse pensamento é muito bacana. Conheço pais e mães de santo que são intelectuais fortíssimos".

Sem negar a importância das outras cidades, ele reitera que Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo são fundamentais em sua vida. "Essas quatro capitais são essenciais para qualquer cantor ". Quando faz show na capital baiana, Otto vai ao Rio Vermelho, encontra amigos e garante que se diverte muito. "Eu sempre estou por aí, passo Réveillon, Carnaval, Yemanjá, revejo uma galera. A Bahia é minha casa!", completa.

