MinC alega pendências jurídicas para assumir Muncab

A federalização do Museu Nacional de Cultura Afro-brasileira (Muncab) ainda não ocorreu por causa de "pendências jurídicas". Foi o que declarou a ministra da cultura, Marta Suplicy, depois de reunião técnica na última quinta-feira, na sede do museu, localizado na Rua do Tesouro, em Salvador.

Segundo José Carlos Capinan, presidente da Sociedade Amigos da Cultura Afro-brasileira (Amafro), criada para a gestão do projeto, as pendências dizem respeito a irregularidades nas obras realizadas pela CSC Engenharia Ltda.

"São as coisas que aconteceram na obra. É como se eles tivessem cobrado serviços que ainda não tinham sido feitos. Essa pendência nós temos que responder, primeiro porque nós pagamos", disse o gestor.

Em função disso, a Amafro está movendo uma ação de anulação do contrato com a construtora. "Esta ação é inicial, para a gente tomar outras medidas O que foi contratado e o que foi executado é o que nós estamos buscando agora com um laudo técnico". De acordo com Capinan, existem ainda pendências em relação à prestação de contas, identificadas pela Controladoria Geral da União (CGU).

"Nós não pagamos um custo que nos foi cobrado, porque não aceitamos como um verdadeiro custo. O que foi contratado e o que foi executado é o que nós estamos buscando agora com um laudo técnico", completou o presidente da Amafro.

A reportagem tentou contato por telefone com a CSC, mas não conseguiu falar com os responsáveis da empresa até o fechamento desta matéria.

Governo do estado

Além de ter se referido ao problema apenas como "pendências jurídicas", Marta Suplicy repassou a responsabilidade do caso ao governo do estado. "Ficará por conta do estado, do governador Jaques Wagner, resolver essas pendências. Após isso, o museu será federalizado".

Consciente de que o processo de estabelecimento do Muncab se desenrola desde 2002 e ainda pode se prolongar por muito mais tempo, a ministra da cultura alertou: "Não cobrem datas, porque isso nós não sabemos".

Após a reunião, o governador Jaques Wagner ratificou seu compromisso com o caso. "O dever de casa número um está conosco. O governo do estado está se comprometendo a estar ao lado da Amafro nesta radiografia. Depois, a entrar com os remédios que se precisa para que se dê conforto ao Ministério da Cultura para que possa assumir o museu".

Óbvio que nós não estamos num momento de criação de cargos, mas para ser o primeiro museu federal na Bahia tenho certeza que a gente tem argumento para mobilizar os órgãos do planejamento e da presidência.

Capinan se mostrou entusiasmado com os rumos da reunião e da visita da ministra. "Eles já estavam sabendo das pendências e deixou de ser fuxico. Deste encontro ficou uma felicidade guerreira, como dizem. Vamos em frente, vamos precisar de trabalhar ainda muito para superar os problemas".

O projeto de criação do Muncab foi aprovado em 2002, no fim do governo Fernando Henrique Cardoso, com estimativa inicial de custo de R$ 6 milhões. Uma revisão estima que sejam necessários 21 milhões para a implementação total do museu.

"Reconhecemos os recursos que o MinC já investiu aqui para recuperação do antigo Palácio do Tesouro e ficamos muito felizes pela solução encontrada pela ministra e pelo governador no sentido de somarmos os esforços", afirmou Angelo Oswaldo, presidente do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), autarquia vinculada ao MinC, que administra 30 museus no País (nenhum na Bahia).

A primeira captação de recursos para o Muncab foi de R$ 2 milhões via Lei Rouanet. Depois, foram aprovados R$ 9 milhões pelo Fundo Nacional de Cultura, dos quais foram repassados cerca de R$ 5 milhões, em duas parcelas. As outras duas parcelas não foram recebidas em função das pendências de prestação de contas.

Além de aspectos da obra de recuperação e restauro do palácio da década de 1930, os recursos permitiram a compra do acervo inicial de cerca de 260 peças, com curadoria de Emanoel Araújo, que contam a história do negro.

Mesmo sem a finalização do restauro e do acabamento, o museu foi inaugurado no final de 2011 ainda entre tapumes. Desde então, recebeu algumas exposições e atualmente só abre para visitas agendadas.

adblock ativo