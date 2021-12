Milton Nascimento apresenta show no Projeto Tamar

Milton Nascimento vai lançar o cd Tamarear no próximo sábado, 20, às 20h, no palco do Centro de Visitantes do Tamar, na Praia do Forte. O álbum é uma homenagem aos 35 anos do projeto Tamar e o show vai contar com a participação de Dudu Lima Trio.

"O Milton é um desses nossos grandes amigos e inspiradores, faz parte da família há muito tempo, embalando nossos corações de estudantes desde o começo" lembra o coordenador nacional do Tamar, Guy Marcovaldi. Os ingressos custam R$ 50 (inteira).

