Millôr Fernandes é hospitalizado no Rio de Janeiro

O jornalista e dramaturgo Millôr Fernandes, de 86 anos, está hospitalizado a clínica São Vicente, no bairro da Gávea, localizado na zona sul do Rio do Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa da unidade médica informou que não poderia dar detalhes a respeito da internação dele por conta de pedidos feitos pela sua família.



Por conta da solicitação dos familiares, o hospital não divulgou nenhuma nota a respeito do estado de saúde de Millôr Fernandes.

