Miley Cyrus se masturba em novo clipe

Miley Cyrus lançou o clipe de Adore You nesta quinta-feira, 26. Mas o vídeo já causava polêmica na noite desta quarta-feira, 25, quando vazou e mostrou a cantora em cenas quentes, com direito a chupadas de dedo e masturbação. "Todos nós sabemos que [AdoreYou] quebraria todos os recordes se não fosse o desgraçado que vazou o clipe. Tudooooo bem! Continue sorrindo", escreveu a cantora no Twitter.

O clipe é dirigido por Diane Martel, a mesma de We Can´t Stop. Confira abaixo o clipe:

Da redação

