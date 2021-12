Milene Domingues comandará reality show ao lado de Zidane

A ex-jogadora Milene Domingues aceitou o convite para apresentar um reality show na Espanha. De acordo com informações publicadas nesta sexta-feira, 30, pelo site O Fuxico, Milene comandará o programa ao lado do francês e também ex-jogador Zidane.

A "ex" de Ronaldo esteve recentemente no Brasil com o filho Ronald. No entanto, teve de voltar para Madri, onde acerta detalhes do novo desafio televisivo. O reality se chama Football Cracks e tem o objetivo de conseguir um jogador que vista a 'camisa 10'. No Brasil, já existe um nesse mesmo estilo, é o Joga 10, transmitido pela Band e comandado por Dunga e Zagalo.

O programa de Milene será transmitido na internet durante 24 horas pelo www.crackstv.com/. Estarão na disputa novos craques que foram selecionados em 20 cidades de 14 países da Europa.

De acordo com informações de Leonardo Domingues, irmão e assessor da ex-jogadora, ela voltará ao Brasil para passar o Dia das Mães ao lado do filho. Em seguida, volta à Espanha onde começa o intenso ritmo de trabalho. Antes de embarcar, participa das gravações do programa Altas Horas, da Rede Globo.

“A agenda da Milene está corrida. Por isso, o Ronald ficará com sua família aqui em São Paulo, onde estuda. Milene também deve fazer a cobertura da Copa pelo programa 'Fútbol es Fútbol', da Telemadrid, na qual ela ainda atua como comentarista. Só em setembro ela e o Ronald devem retornar à Espanha”, disse Leonardo, em entrevista publicada no site.

