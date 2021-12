Mil músicos se reuniram em Cesena, na Itália, para tocar Learn To Fly, clássico do Foo Fighters, como forma de sensibilizar a banda a se apresentar naquela região do país. A ideia de fazer o vídeo partiu de Fabio Zaffagnini que levou um ano para reunir os bateristas, vocalistas, guitarristas e baixistas.

O Foo Fighters fez ao todo oito shows no país, dois a mais que no Brasil. O primeiro concerto aconteceu em 1995 e o mais recente em 2012. Eles estiveram uma única vez em Cesena, em 1997.

O grupo ainda não se manifestou sobre o vídeo, mas sabe-se que eles costumam dar ouvidos a esse tipo de apelo. Recentemente, eles fizeram uma apresentação em um clube de pequeno porte em Richmond Virginia depois que vários fãs pediram um show da banda na cidade.

Estadão Conteúdo Mil músicos tocam 'Learn To Fly' na Itália para pedir show dos Foo Fighters

adblock ativo