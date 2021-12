Miguel Falabella traz espetáculo 'GOD' para TCA

Miguel Falabella retorna ao Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, para apresentar o espetáculo "GOD", nos dias 27 e 28 de maio. O trabalho faz parte da programação da 18ª Edição do Catálogo Brasileiro de Teatro.

O ator, que também assina a direção do espetáculo escrito por David Javerbaum, irá interpretar o "Todo Poderoso". Na história, Deus está cansado do descaso da humanidade com a natureza e com os Dez Mandamentos e volta à Terra para criar o “universo dois ponto zero”.

Os ingressos começam a ser vendidos no final do mês de março.

