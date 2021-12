Miguel Falabella responde sobre polêmica de racismo

A ouvidoria da Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial (Seppir) recebeu, até esta quarta-feira, 10, sete denúncias de racismo contra a minissérie da Rede Globo 'Sexo e as Negas', escrita por Miguel Falabella e com estreia prevista para o próximo dia 16.

Além disso, diversas organizações do movimento negro e em defesa das mulheres iniciaram na internet uma campanha de boicote ao programa. Falabella se pronunciou sobre as acusações por meio do seu perfil no Facebook.

Na mesma rede social, um grupo de mulheres criou, no último dia 5, a comunidade 'Boicote Nacional ao Programa Sexo e as Negas da rede Globo' para protestar. Até esta quarta, a página registrava mais de 17 mil curtidas.



Conforme as responsáveis pela fanpage, a minissérie se propõe a imitar o seriado norte americano Sexy in The City, mas o mesmo se refere a mulheres bem-sucedidas. Já Sexo e as Negas traz as mulheres para a periferia e alia a imagem do negro à pobreza e às profissões subalternas.

No manifesto virtual, diversas mulheres postam fotos com cartazes contra o programa. Uma das que mais chamam a atenção é a de Alycia Alves de Oliveira, 7 anos, com os dizeres: "Sexo e as negas não representa minha mãe e nem minhas tias".

Após a repercussão do caso, Fallabela, no Face, negou que a atração seja preconceituosa ou racista. "Sexo e as Negas não tem nada de preconceito. Fala da luta de quatro mulheres que sonham, que buscam um amor ideal. Elas podiam ser médicas e morar em Ipanema, mas não é esse meu universo na essência, como autor", escreveu.

Ele ainda questiona: "Qual é o problema, afinal? É o sexo? São as negas? As negas, volto a explicar, é uma questão de prosódia. Os bahianos arrastam a língua e dizem meu nego, os cariocas arrastam a língua e devoram os S. Se é o sexo, por que as americanas brancas têm direito ao sexo e as negras não?".

Sociedade democrática

Carlos Alberto de Souza, titular da Seppir, disse que, ao receber as denúncias, autuou a Rede Globo em procedimento administrativo. No documento foram solicitadas informações e comunicou o encaminhamento das acusações ao Ministério Público no Rio de Janeiro.

A Seppir solicitou ao órgão que adote os procedimentos cabíveis (a exemplo de instauração de procedimento investigativo), caso entenda a existência de irregularidade ou crime.

"A Ouvidoria da Igualdade Racial vê com estranheza e preocupação qualquer tipo de manifestação que reproduza estereótipos racistas, machistas, que se alicerce na sexualidade das mulheres negras, ou venha a reforçar ideias de inferioridade dessas mulheres, seja nas artes, no cinema ou nas telenovelas e seriados", afirma o titular.

Para ele, os veículos de comunicação tem papel importante numa sociedade democrática e devem atuar no sentido de garantir os direitos das pessoas independente de sua cor/raça, crença religiosa ou orientação sexual.

"As produções televisivas deveriam refletir a diversidade da população brasileira em todos os seus segmentos, contribuindo para a consolidação de uma sociedade justa, plural e igualitária", declara.

