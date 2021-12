Miguel Cordeiro retoma personagem Faustino

Um personagem que resiste há 35 anos na mente dos baianos, sem cara e sem nunca ter aparecido na televisão ou no cinema. Ele compensa com um humor irônico, desconcertante, baseado em certos hábitos e desejos do homem comum.

Grafites como Faustino admira Márcio Greick, Faustino faz xixi no box e Faustino faz as unhas começaram a povoar os muros de Salvador no final da década de 1970, quando a ditadura dava seus últimos suspiros e pichação de muro era sinônimo de mensagens de grupos de esquerda contra o regime militar.

No mesmo período, Jean Michel Basquiat e Keith Haring desenvolviam sua arte baseada em grafites nos Estados Unidos e se tornavam ícones da cultura, em grande parte devido ao apoio de gente famosa como Andy Warhol, o papa pop.

"O problema é que aqui a gente não tem Andy Warhol, tem 'Cumpadi Washington'. Aí é muito complicado", brinca o criador de Faustino, o economista e artista plástico Miguel Cordeiro, 57 anos, decepcionado com a falta de ajuda e reconhecimento aos artistas locais, apesar do sucesso popular e da exaltação fora da Bahia.

Retomada

Depois de espalhar as sentenças de Faustino entre 1979 e 1985, deu uma parada e agora resolveu retomá-lo, atualizado, com as novas ambições do "baiano médio".

Grafitou 12 frases no início do ano e pode preparar nova fornada sem previsão de colocar nos muros. No passado, grafitava no máximo vinte frases por ano.

É da primeira fase Faustino faz curso Madureza (o caminho mais rápido para quem não conseguiu concluir o ginásio e o colegial). "As pessoas diziam 'legal, é a cara desse regime, o cara que pensa que vai subir na vida'", lembra.

Nos dias de hoje Faustino estuda pra concurso de auditor fiscal é uma das novas frases que faz mais sucesso. "Algumas integrantes da nossa gloriosa esquerda, que vibrava com Faustino, faz curso Madureza por representar uma crítica velada ao regime militar, segundo a interpretação deles, quando veem a do auditor fiscal não curtem muito, porque a nova realidade, hoje, é ser auditor fiscal. O cara que é autônomo está ferrado. Fui de uma geração que o grande barato era ser autônomo. O Brasil está se tornando cara vez mais uma república sindicalista burocrática. Não existe espaço profissional fora do Estado", constata.

"A galera concursseira ficou meio puta. Quando postei a foto dessa frase no Face, teve 1.500 compartilhamentos. Virou um viral".

Na era da internet

O Faustino moderno e a arte de Cordeiro ganharam essa nova plataforma para expor, a internet. "O muro era uma linguagem muito boa porque você tinha aquela coisa de interagir diretamente com a pessoa que passa na rua. Com a internet a gente tem vantagens e desvantagens. O alcance é muito maior e a desvantagem é que o mundo virtual é muito etéreo. Com a internet consegui expandir o reconhecimento do meu trabalho", disse, lembrando, contudo, que já tinha fama.

"Essa coisa do Faustino marcou muito na época. Saiu na Folha de São Paulo, na Veja, era citado, fazia e acontecia. Quando entrei na net muitos me conheciam. Em dois meses no ar, meu blog (www.miguelcordeiroarquivos.blogger.com.br) foi divulgado em Noblat. Nesse dia deu o primeiro grande pico de audiência. No blog escrevo sobre cultura, arte, política, música, tenho uma abrangência maior".

Estão lá também as ilustrações de Cordeiro. Graças à net o pai de Faustino publicou no blog oficial de Bob Dylan, num site de arte contemporânea de Nova York, emplacou quatro páginas na revista underground americana Guerra Sangrenta, especializada em arte de rua e cultura contemporânea, entre outras. Cordeiro prepara uma exposição de suas obras para o Palacete das Artes em abril próximo.

adblock ativo