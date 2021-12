Mídias sociais se agitam com mudança nas campeãs do carnaval do Rio

Em decisão tomada na noite de quarta-feira, 5, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) decidiu que a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel irá dividir o título do carnaval carioca deste ano com a Portela. Eles haviam perdido o título por 0,1 ponto, mas recorreram alegando que um erro burocrático da Liesa levou um jurado a se basear em um documento inválido.

A decisão polêmica deu o que falar nas mídias sociais, com muitos usuários comparando esse episódio com outros ocorridos recentemente, como a confusão na entrega do prêmio de Melhor Filme no Oscar, a da escolha da Miss Universo e até mesmo comparações com o Fluminense, time do Rio que se salvou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro em 2013, também em decisão polêmica. "Na vida eu sou a Portela, La La Land e a Miss Colômbia 2016", escreveu, por exemplo um usuário do Twitter.

adblock ativo