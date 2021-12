Mick Jagger faz piada com eleição de Trump

Mick Jagger usou um humor cheio de sarcasmo para comentar a vitória do republicano Donald Trump a disputa presidencial dos Estados Unidos. "Estava assistindo aos noticiários... talvez me chamem para cantar 'You Can't Always Get What You Want' na cerimônia de posse, rá", escreveu o roqueiro em sua página do Facebook.

O post curioso do vocalista dos Rolling Stones ainda teve uma resposta ainda mais curiosa de um seguidor na rede social chamado Mike Haft. "Sympathy for the Devil certamente seria mais apropriada", escreveu.

A disputa presidencial se deu entre Donald Trump, candidato do partido republicano, e Hillary Clinton, representante dos democratas. Trump levou a melhor de forma surpreendente, segundo analistas políticos.

Hillary tinha a seu favor a preferência dos artistas do pop. Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, Jay-Z, Beyoncé, Jennifer Lopez, Madonna e Lady Gaga fizeram shows endossando a campanha da candidata.

A campanha de Hillary ainda contou ainda com a forte presença midiática do presidente Barack Obama.

