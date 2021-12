O vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, completa 70 anos nesta sexta-feira, 26, ainda com o poder de enlouquece os fãs sempre que sobe ao palco. Ícone da rebeldia jovem nos anos 60, Jagger se tornou pai de sete filhos, um deles com a brasileira Luciana Gimenez, e é uma das figuras mais veneradas do rock. Apesar das rugas e dos abusos de álcool e drogas na juventude, o astro ainda exibe boa forma física e espírito cada vez mais jovem.

Em recente entrevista a uma revista britânica, Jagger contou que o "segredo" está nos exercícios que pratica regularmente. Ele alterna o esporte com a dança e sessões de ginástica. Estas contribuíram para conservar a sexy e inimitável dançinha que ela faz com os quadris no palco.

Jagger nasceu em Dartford, no condado inglês de Kent, em 26 de julho de 1943. É filho de um professor de educação física e uma dona de casa australiana. Ele percebeu seu talento para a música quando ainda era um adolescente, mas, suas boas notas também levaram a se matricular na prestigiada London School Of Economics (LSE).

O Rolling Stones, que ainda tem na formação Keith Richards (guitarra), Ron Wood (baixo) e Charlie Watts (bateria), já vendeu mais de 200 milhões de discos e lançou 24 álbuns. O último, "GRRR!", foi comercializado no ano passado.



Veja vídeos que marcam a história de Mick Jagger e dos Rolling Stones:

Da Redação Mick Jagger celebra seus 70 anos

Da Redação Mick Jagger celebra seus 70 anos

Da Redação Mick Jagger celebra seus 70 anos

Da Redação Mick Jagger celebra seus 70 anos

adblock ativo