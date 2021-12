A primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, estará no programa "The Late Show with James Corden" no quadro "Carpool Karaoke". Nele, o apresentador dá carona a personalidades e, juntos, cantam algumas músicas ao longo do passeio.

No quadro, Michelle e Corden dançaram e cantaram juntos a música "Single Ladies", de Beyoncé. Na carona, a primeira-dama contou que não costuma andar no banco do passageiro tranquilamente. A última vez que fez isso, confidenciou Michelle, foi quando a filha do casal presidencial tirou carta de motorista. O programa vai ao ar nesta quarta-feira, dia 20.

Estadão Conteúdo Michelle Obama canta 'Single Ladies' no programa de James Corden

