Michel Teló lança DVD como diretor musical

"A nossa vida é essa, fazer música para a galera", assim afirma o paranaense Michel Teló. Sob a faceta de diretor musical, o cantor sertanejo mergulha na estética dos bailes dançantes do Mato Grosso do Sul, onde foi criado, para apresentar seu novo DVD, o Baile do Teló, que chega às lojas nesta segunda-­feira, 21.

Com 19 músicas, 15 delas inéditas, o trabalho, gravado em setembro no Espaço das Américas, em São Paulo, apresenta uma versão festeira do artista, dando segmento à linha dos hits badalados já emplacados por Teló, como "Ai Se Eu Te Pego" e "Fugidinha". A ideia, de acordo com ele, é "fazer um bailão, colocar a moçada para dançar bastante".

Munido de sanfona e jaqueta de couro, Michel apresenta faixas inéditas como Tá Quente, usando um efeito visual que o coloca em chamas. Além disso, ele entra na moda e coloca arranjos eletrônicos na música sertaneja, criando um conceito que chama de festar. "A gente também traz uma mistura de sertanejo com samba rock", defende. "É uma mistura de tudo".

Nessa mescla de ritmos, o DVD conta com a participação de Seu Jorge, que lança a faixa "Diga Aí", Teló ao lado do cantor. "Ele achou a música uma vibe boa e aceitou o convite. Para mim foi uma honra ter o Seu Jorge cantando comigo".

Produção

Durante o trabalho, Michel Teló surge como baterista e diretor musical, atuando no disco como mais do que como intérprete. "Resolvi encarar sozinho", comenta. "São 22 anos já de carreira. Eu acabei fazendo o estúdio na garagem de casa. Acho que dei uma desenferrujada".



Antes de lançar sua carreira solo, e, 2009, o cantor sertanejo integrava o Grupo Tradição, no qual já atuava enquanto produtor. Agora, com Baile do Teló, ele retorna à função, o que, afirma, garante uma "liberdade de horário, de fazer o que quiser".

Atualmente como técnico do programa "The Voice Brasil", exibido pela Globo, Michel Teló não coloca como prioridade produzir pessoalmente outros artistas, e sim manter o foco em seus próprios projetos. "Parar para produzir outros artistas dá muito trabalho. A gente tem que ter tempo para a família também", brinca.



Antes de lançar o "Baile" nas lojas, o cantor já havia divulgado o trabalho no YouTube. Em novembro, postou o DVD na plataforma e deixou disponível para os fãs por um período de dois dias. "Acho que as redes sociais hoje trazem o público para perto", opina. "Eu queria que eles curtissem em primeira mão. Se você não soltar, alguém coloca por você. Fã que é fã vai lá e compra a sua música".

Após o reality show The Voice Brasil e os festejos do final do ano, Michel Teló e sua equipe saem de férias até janeiro. "Quando a gente voltar, tem a turnê do Baile do Teló pelo Brasil", avisa. Além disso, o sertanejo já segue planejando projetos musicais para 2016.





