Michel Teló e Thais Fersoza dão 'dia de modelo' à filha recém-nascida

O cantor Michel Teló e a atriz Thais Fersoza continuam completamente encantados pela primeira filha do casal, Melinda.

"Ontem nossa princesa teve dia de modelo! Ensaio de new born do nosso amor maior. E essa boquinha? E esse narizinho? Completamente apaixonada por esse serzinho... É a carinha da mamãe ou do papai?", derreteu-se Thais.

Michel também fez as vezes de pai coruja. "Sonhei com essa foto várias vezes. E nenhum sonho poderia ser tão incrível. Cada vez que vejo, meu coração dispara. É a cara da mãe ou do pai?", perguntou o ator, na mesma linha de sua esposa.

