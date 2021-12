Michel revela que tem amizade colorida com Tessália

O publicitário Michel, ex-participante do Big Brother Brasil 10 (BBB 10), revelou que tem uma “amizade colorida” com a também publicitária Tessália, com quem manteve um romance durante o confinamento do reality show da Globo.



Os dois chegaram a declarar publicamente que não estavam mais namorando logo depois que ele deixou o programa, mas foram vistos juntos em vários eventos que participaram por conta dos compromissos do Big Brother.

