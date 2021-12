Micareta de Feira reúne estrelas da axé music em quatro dias de festa

Realizada de 28 de abril a 1º de maio, a Micareta de Feira de Santana, cidade localizada a cerca de 100 quilômetros de Salvador, contará com shows de grandes nomes da axé music, como Chiclete com Banana, Daniela Mercury, Claudia Leitte, Margareth Menezes e Luiz Caldas, além de apresentações dos cantores Ricardo Chaves e Márcia Freire e das bandas É o Tchan!, Oz Bambaz e Negra Cor.

A festa será aberta por Margareth Menezes e Daniela Mercury, no dia 28, uma quinta-feira. Chiclete com Banana, Luiz Caldas, Márcia Freire e Adão Negro são as atrações do dia 29. Netinho e os grupos Negra Cor e LevaNóiz fazem show no dia seguinte.

Daniela Mercury e Margareth Menezes fazem a abertura da festa, no dia 28 de abril

O encerramento da Micareta, no dia 1º, contará com apresentações da cantora Cláudia Leitte, da banda Trem de Pouso, comandada por Ninha (ex-Timbalada), Tonho Matéria e Gerônimo. Já as bandas É o Tchan! e Oz Bambaz e os cantores Ricardo Chaves e Márcia Freire puxarão trios nos quatro dias de festa.

