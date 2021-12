Mexicana conquista título de Miss Universo 2010

A representante do México desbancou outras 82 candidatas, entre elas a brasileira Débora Lyra, e foi coroada a Miss Universo 2010 na segunda-feira, 23, à noite, durante a cerimônia no Mandalay Bay, em Las Vegas, nos EUA. Jimena Navarrete Rosete, de 21 anos, agora tem nas mãos o título de mulher mais linda do mundo. Ela recebeu a coroa de sua antecessora, a venezuelana Fernandez Stephania.





