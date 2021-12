"Meu bumbum virou paixão nacional", diz Cacau

A ex-BBB Cacau (Cláudia) está com a agenda cheia por conta dos compromissos para o lançamento do ensaio feito para a Playboy. Nessa quinta, a moça autografou a capa da revista em um evento na sua cidade natal, Ribeirão Preto, em São Paulo.“Dizem que santo de casa não faz milagre, mas estou recebendo muito carinho aqui”, disse, durante a festa que reuniu cerca de mil pessoas.

No mesmo dia, seguiu para o Rio de Janeiro, onde atendeu os fãs em um shopping na zona norte da capital carioca. Sempre cercada de admiradores, a beldade esbanjou simpatia e tirou fotos até com seguranças que trabalhavam no local. Foram vendidos mais de 500 exemplares da Playboy em apenas uma noite, batendo o recorde de vendas da capa com a Mulher Melancia, que emplacou mais de 400 em uma única sessão.

A ex-BBB também participou de dois eventos de divulgação em São Paulo nos últimos dias, realizados em uma padaria e em uma banca de revista. Animada com a repercussão do trabalho, Cacau disse: "meu bumbum virou paixão nacional”.

Ela negou que tenha se submetido a uma cirurgia para implantar silicone nas nádegas, como algumas colegas do BBB afirmaram, e falou sobre como lidava com o seu corpo durante a infância. “Passei minha adolescência inteira colecionando apelidos maldosos por causa do meu bumbum grande”.

A empresária posou para a revista vestida de coelhinha no mês passado, depois da também ex-BBB Tessália. Além de tirar a roupa para a Playboy, fez um ensaios sensual para o site Paparazzo poucos dias depois de ser eliminada do BBB. Em todas as imagens, sempre é valorizado o bumbum avantajado da empresária.

