Metallica, Strokes e The Weeknd estão confirmados no Lollapalooza 2017

Metallica, The Strokes, The Weeknd, The xx e The Chainsmokers são as principais atrações do Lollapalooza 2017, que ocorre nos dias 25 e 26 de março no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Outras atrações confirmadas nesta quarta-feira, 28, pela organização do evento são: Rancid, Flume, Two Door Cinema Club, Duran Duran, The 1975, G-Eazy, Tove Lo, Tegan and Sara e Catfish and the Bottlemen.

Entre as bandas brasileiras, estão Céu, Suricato, BaianaSystem, Gabriel Boni e The Outs.

As entradas do 2º lote do "Lolla Pass" (que garante acesso aos dois dias do festival) já estão disponíveis na bilheteria oficial do Citibank Hall São Paulo (sem taxa de conveniência), no site www.lollapaloozabr.com/ingressos e em todos os pontos de venda do país. Eles custam a partir de R$ 460 (meia-entrada) e podem ser parcelados.

INGRESSOS

Lolla Pass, 1º Lote, esgotado

Lolla Pass, 2º Lote, já à venda:

R$ 460 (meia) R$ 920 (inteira)

Lolla Pass, 3º Lote, à venda em breve:

R$ 520 (meia) R$ 1.040 (inteira)

Lolla Day, 1º lote, à venda em breve:

R$ 270 (meia) R$ 540 (inteira)

Lolla Day, 2º Lote, à venda em breve:

R$ 295 (meia) R$ 590 (inteira).

