Prestes a lançar seu novo álbum de estúdio, Hardwired to Self-Destruct, o Metallica divulgou entre esta quarta e quinta, 16 e 17, videoclipes de todas as faixas do disco. Ou seja: já dá para ouvir o álbum na íntegra nos canais oficiais da banda.

A lista de algumas canções, com o diretor do clipe e o veículo em que foi lançado, é a seguinte (além das três lançadas anteriormente):

Dream No More (Dirigido por Tom Kirk) - Gshow, Brasil

Estadão Conteúdo Metallica lança clipes de todas as faixas de novo disco

Confusion (Dirigido por Claire Marie Vogel) - Rolling Stone, EUA

ManUNkind (Dirigido por Jonas Åkerlund) - Bravewords, Canadá

Now That We’re Dead (Dirigido por Herring & Herring) - Pitchfork, EUA

Here Comes Revenge (Dirigido por Jessica Cope) - Triple M, Austrália

Am I Savage (Dirigido por Herring & Herring) - Ro69.JP (Rockin’ On), Japão

