Metallica é 1ª atração internacional confirmada para o Rock in Rio

O Metallica é a primeira banda internacional confirmada para tocar no Rock in Rio de 2011, que será realizado nos dias 23, 24 e 30 de setembro e 1º e 2 de outubro, na capital fluminense. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 9, no site oficial do evento, que também anunciou os nomes dos grupos brasileiros Sepultura e Angra.

As três bandas se apresentarão na terceira noite do evento, reservada aos fãs de heavy-metal. De acordo com a organização do Rock in Rio, o Metallica foi a banda mais votada pelo público numa pesquisa feita pelo Ibope sobre quem os brasileiros gostariam de ver no festival.





Os norte-americanos, precursores do thrash metal, estiveram no Brasil em 2010 para realizar três shows: um em Porto Alegre, no Parque Condor, e dois em São Paulo, no Estádio do Morumbi.

As apresentações fizeram parte da turnê de divulgação do álbum “Death Magnetic”, lançado em 2008. Além de 2010, o grupo já se apresentou no Brasil em outras quatro ocasiões. Em maio de 1999, durante turnê de divulgação do álbum “Garage Inc.”, de 1998, a banda fez três apresentações: em Porto Alegre, no Jockey Club; no Rio de Janeiro, no Estádio do Flamengo; e, em São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, respectivamente.

Em maio de 1993, durante a turnê do álbum “Metallica”, de 1991, o grupo fez dois shows em São Paulo, no Estádio do Palmeiras. Em outubro de 1989, no fechamento da turnê do álbum “...And Justice for All”, de 1988, a banda fez uma apresentação no Rio de Janeiro, no Ginásio do Maracanãzinho, e duas em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera. Os ingressos para o Rock in Rio começam a ser vendidos no dia 19 de novembro, por meio do site www.rockinrio.com.br.

O preço dos ingressos será de R$ 190, com a entrada para os estudantes custando R$ 95. Segundo a organização do evento, não haverá pista Premium no festival, que contará com dois palcos e uma tenda para música eletrônica.

