Mestres artesãos são condecorados em encontro no Pelourinho

Em comemoração ao Dia do Artesão, celebrado nesta terça-feira, 19, o Largo Tereza Batista, no Pelourinho, recebe o 12º Encontro de Artesãs e Artesãos do Estado da Bahia, que deve reunir cerca de 300 participantes entre 13h e 19h. Durante a programação, 21 mestres e mestras artesãos da Bahia serão condecorados, em reconhecimento à trajetória artísitca de cada um.

O encontro, promovido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), vai contar ainda com o lançamento da nova edição do selo “A Bahia Feita a Mão”, além do cadastramento e renovação da Carteira Nacional do Artesão, avaliação de produtos artesanais, apresentação musical de Zelito Miranda e Laurinda Arantes, padrinhos do artesanato baiano em 2019 e mostras de tecelagem manual em tear.

Veja a programação completa:

13h - Recepção do Público

13h30 - Almoço

15h - Abertura com o secretário Davidson Magalhães (Setre) e a coordenadora de Fomento ao Artesanato, Luciana Embilina

15h15 - Lançamento do Curso de Tecelagem

15h25 - Lançamento do novo Edital do Selo “A Bahia feita à Mão”

15h35 - Solenidade de outorga do título de Mestras e Mestres do Artesanato no Estado da Bahia

16h30 - Agradecimentos e homenagens aos colaboradores e parceiros

16h45 - Apresentação de Zelito Miranda, Laurinha Arantes e convidados

19h - Encerramento

Atividades Paralelas

- Mostra de produtos artesanais

- Avaliação e qualificação de produtos artesanais para cadastramento, emissão e renovação de carteiras

- Mostra de tecelagem

