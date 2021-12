Mestre Moa do Katendê será homenageado no Julho + Solar 2019

O compositor, percussionista, artesão, educador e mestre de capoeira Moa do Katendê será homenageado este ano no evento Julho + Solar, em celebração dos 35 anos do Cine Teatro Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas.

A programação do evento começa nesta sexta-feira, 5, às 18h, no Foyer do Cine Teatro Solar Boa Vista e vai até o dia 28. Mestre Moa foi assassinado em outubro do ano passado e se tornou símbolo na luta por resistência e cultura na Bahia e no Brasil.

As atividades gratuitas acontecem nas terças e quartas de julho, às 10h e 15h, e contarão com poesia, rodas de conversa e mostras de cinema. Além disso, o bloco afro Ilê Aiyê e o Grupo Vozes do Engenho se apresentarão em pocket show.

