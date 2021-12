Mesas de debates são destaques no primeiro dia da Flica

No Recôncavo baiano, pessoas de diferentes cantos se reúnem para discutir literatura, tradição e cultura. Cachoeira, uma cidade que respira história, é palco da Festa Literária Internacional da Bahia, a Flica, que começou nesta quinta-feira, 14, e segue com programação intensa até domingo, 16.

As ruas movimentadas e pousadas lotadas são provas de como o evento contribui para as atividades econômicas e culturais da cidade. Além das feiras, centros culturais e a gastronomia rica da região, a Flica sempre leva questões importantes para serem debatidas.

No primeiro dia do evento, as mesas foram destaque da programação. A de abertura, Histórias da gente brasileira, contou com a presença da autora Mary Del Priore e foi mediada pelo Secretário de Cultura, Jorge Portugal.

Autora de 45 livros de história, Mary, apresentou um retrato dos povos que viviam aqui antes do descobrimento, dos costumes brasileiros e suas influências que deram origem a atual sociedade.

Pela primeira vez na Flica, Mary destacou a importância da feira e da participação de públicos cada vez mais diversificados. “É maravilhoso esse encontro com o público que mistura leitores não ortodoxos, ou seja, um público que não é só da universidade, nem das escolas. Eu sinto que a simplicidade que eu procuro em meu trabalho está atingindo um número maior de leitores e isso é fundamental. Essa capacidade de todo mundo poder ler história e se ver através dela, se reconhecer nas práticas e nas tradições”, comenta.

A segunda mesa foi uma homenagem aos 100 anos de Zélia Gattai. Por isso, contou com a presença de Maria João Amado, neta de escritora, e de Jailma Pedreira, doutora em letras na UFMG e atuando, principalmente, na área de crítica cultural feminina. Mediada por Mira Silva, elas discutiram o papel feminino na literatura e as diversas facetas de Zélia Gattaí para além de escritora e esposa de Jorge Amado.

“Muitos sabem de Zélia como escritora, como mulher de Jorge Amado e até como fotógrafa, mas ela foi uma mulher tão além disso. É é essa mulher que eu quis trazer para debate”, explica Maria João Amado.

Neta e também coordenadora da Casa do Rio Vermelho, Maria contou que está com um projeto de, no próximo ano, lançar um livro infantil falando sobre a avó para crianças e mostrando mais uma faceta da mulher talentosa e corajosa que marcou a literatura. “A história dela traz a história do Brasil. Porque através das memórias dela, a gente conhece a história brasileira do século XX”, acentua.

E porque história e literatura são indissociáveis, Maria conta como a Flica dialoga bem com públicos variados e uma multiplicidade cultural. “É um evento do povo. Quando cheguei hoje (quinta), estava tocando uma fanfarra e as pessoas dançando atrás. Isso é a cara do recôncavo e a cara da Bahia. Faz a gente se sentir parte da história. Não pode ser uma coisa muito acadêmica. É assim que deve ser uma feira literária”, finaliza.

