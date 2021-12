Mesa usada por autor de "Drácula" vai a leilão

A mesa onde Bram Stoker escreveu seu famoso romance "Drácula", de 1897, será leiloada depois de ser restaurada e transformada em uma obra de arte, afirmou a casa de leilões Profiles in History.

A peça, a ser vendida nos dias 15 e 16 de dezembro, tem uma história conturbada, e ao longo do último século ficou em péssimo estado, com gavetas faltando e pernas serradas.

O irlandês Stoker, que morreu em 1912, inicialmente deu o móvel ao seu amigo J.S.R. Phillips. O atual proprietário encomendou uma restauração ao marceneiro Mark Brazier-Jones, da Grã-Bretanha, que também a transformou em uma obra valiosa por si própria, segundo a casa de leilões.

Em nota, Brazier-Jones disse que desejou preservar as cicatrizes e texturas da mesa, mas que também homenageou o homem que introduziu o vampiro Conde Drácula na cultura pop contemporânea.

Ele incluiu na peça imagens "apropriadas às inspirações e à imaginação do grande homem", como morcegos, um cão bravo e rosas em botões e com espinhos. Dois compartimentos secretos, agora revestidos com couro, só serão revelados ao novo proprietário.

A Profiles in History prevê que a mesa, junto com candelabros criados por Brazier-Jones, será vendida por US$ 60 mil a US$ 80 mil.

