Mesa posta: loucuras de verão no Outback

O Outback Steakhouse tem pratos leves para o verão. Uma dica certeira para a entrada é o Gold Coast Coconut Shrimp (R$ 34 ), porção com seis camarões empanados com coco fresco ralado, servido com molho Marmelade, de sabor adocicado à base de laranja.

Sabores da cerveja

A Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo e o Instituto da Cerveja Brasil promovem, entre os dias 8 e 9 de março, o 1º Campeonato Brasileiro de Sommeliers de Cerveja do Brasil. Inscrições: abs-sp@abs-sp.com.br.

Folclore no Pelô

O restaurante Coliseu (Pelourinho), em parceria com o grupo Capoeira Topázio, apresenta aspectos do folclore nordestino, como a capoeira, puxada de rede, samba de roda e o maculelê a baianos e turistas. Reservas: 3321.6918 / 5585.

10 anos do Mariposa

O restaurante de comidas leves Mariposa, no Boulevard 161 (Itaigara), comemora 10 anos repaginado, seguindo uma ambientação voltada para o surf das praias californianas. Ainda neste verão, as demais unidades seguirão a mesma linha.

O cinema na cozinha

No livro Cozinha Pop (Panda Books), Laura Salaberry e Mariane Lorente indicam, de forma irreverente e ricamente ilustradas, as cem melhores cenas gastronômicas do cinema e dos seriados de TV, acompanhadas de mais de sessenta receitas.

Feijoada Open bar

O Red River Café promove, no dia 2 de fevereiro, A Grande Festa do Aiocá, com Gerônimo e Wil Carvalho, das 11h às 18 horas. O couvert de R$ 200 inclui pulseira, camiseta, feijoada e open bar (chopp/cerveja, água e refrigerante). Informações: 3023-4655.

Feijoada do Red River será no dia da festa de Iemanjá (Foto: Fernando Vivas | Ag. A TARDE)

Sabores da estação

O La Pasta Gialla (Pituba) preparou para o verão delícias como a Bruschetta de siri catado com queijo coalho grelhado; Bacalhau em lascas com feijão fradinho; Ravioli de banana da terra com queijo coalho e ragu de carne de fumeiro e Peixe do dia com crosta de raiz forte.

