Mesa Posta: Deseo Delivery

Capitaneado pela chef Tatiana Albano, o Deseo Gourmet oferece comida contemporânea em delivery. Além do cardápio gourmet, o cliente pode escolher as opções executivo e fitness. Os pedidos são feitos pelo telefone (71) 3018-4754.

Boteco em dobro

Para o verão, o bar e restaurante Boteco, na Pituba, investe em chopps e quitutes dobrados. De domingo a quarta, a cada chopp Devassa, o cliente ganha outro. Segunda e terça é a vez de quitutes como empadas de frango e camarão, quibe e coxinha de frango.



Edição atualizada

Best-seller nos Estados Unidos, o Novo Livro de Receitas acaba de ganhar uma edição atualizada no Brasil, que chega ao mercado pela Alta Books. O livro está em sua 15ª edição, tem 668 páginas e preço sugerido de R$139,90.



Felipe Müller: prêmio

Felipe Müller, da vinícola Tabalí, foi eleito o melhor enólogo jovem do Chile pelo Prêmio Innovacion Vino Chileno 2013. Em setembro, Müller esteve em Salvador a convite da Carballo Faro para uma noite de degustação dos vinhos Tabalí.



Arno em Salvador

Na próxima segunda-feira, o chef Sergio Arno e sua esposa e sócia Fernanda serão anfitriões de um jantar especial no La Pasta Gialla (Pituba). As vagas são limitadas e o jantar custa R$ 180 por pessoa, com direito a bebida.

