Mesa com Xico Sá abre pré-Flica em Salvador

A Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que acontece na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, traz um pouco do seu universo para a Caixa Cultural Salvador nesta sexta-feira, 8, e sábado, 9. A entrada é gratuita e quem não conhece o evento literário vai poder entrar em contato, com autores de destaque que já passaram pela Flica.

Entre os convidados estão a filósofa gaúcha Marcia Tiburi, o escritor carioca Antonio Cícero e a baiana Lívia Natália. A prévia deste ano conta também com escritor paulista Antonio Prata, colunista da Folha de S. Paulo, a jornalista gaúcha Babi Souza, líder do movimento Vamos Juntas?, e o escritor e jornalista fluminense Edney Silvestre, vencedor do Prêmio Jabuti com o livro "Se Eu Fechar os Olhos Agora".

A abertura acontece às 18h desta sexta e contará com o escritor e apresentador cearense Xico Sá. Ele participará de um bate-papo com o cronista e roteirista paulistano Reinaldo Moraes e o autor baiano Márcio Matos. Em pauta, "Crônicas de amor e sexo & outras histórias", sob mediação do arquiteto e produtor cultural Zulú Araújo.

Fliquinha

As crianças também terão um espaço dedicado a elas, assim como acontece na festa em Cachoeira, com programação de brincadeiras e conversas.

A partir das 9h30 deste sábado, o grupo Pé de Moleca comandará uma oficina de prática musical que pretende estimular a sensibilização auditiva, ritmo, experimentação e o desenvolvimento da autonomia.

Em seguida, os autores baianos Renata Fernandes César e Sócrates contam histórias para os pequenos. Pela tarde, haverá mais eventos. Confira a programação!

