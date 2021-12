Mês das Crianças recebe programação especial na Caixa Cultural

A Caixa Cultural oferece no Mês das Crianças diversas programações que contam com shows de música, oficina de dança materna, jardinagem para crianças, inicialização musical e lançamento de livro "Da Raiz do Cabelo até a Ponta do Pé" , da escritora de literatura juvenil Emília Nuñez. O evento, que começou no último sábado, 6, acontece até o dia 28 de outubro na rua Carlos Gomes, 57, Centro.

Um dos destaques da programação é o projeto "Música Para Brincar", onde cinco artistas do cenário musical infanto-juvenil da capital baiana e de outros estados se reunem com objetivo de levar diversão para a criançada. Ao total, serão 16 apresentações durante o mês de outubro, aos sábados e domingos, com duas sessões por dia, às 14h e 16h.

Os ingressos do projeto serão vendidos a partir das 9h dos sábados, para todas as sessões de cada semana. As demais atividades são gratuitas e para se inscrever nas oficinas, os interessados devem chegar com uma hora de antecedência ao início de cada atividade.

adblock ativo