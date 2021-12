Mercado Iaô terá Margareth, Brown e Ganhadeiras de Itapuã

O Mercado Iaô vai ter mais uma edição neste domingo, 14, com Margareth Menezes, que receberá Carlinhos Brown como convidado, e as Ganhadeiras de Itapuã. Localizado no fim de linha da Ribeira, o Mercado abre às 10h, com área de gastronomia e artesanato. Os shows começam às 17h, e custam R$ 10 (inteira).

As Ganhadeiras de Itapuã vão apresentar canções de samba de roda de compositores como Vinícius de Moraes e Toquinho. Já o Projeto Rede Sonora, que vai abrir os shows, vai levar ao Mercado Iaô a musicalidade cubana de Alexey Martínez.

