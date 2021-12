Mercado Cultural movimenta Salvador

Artes plásticas, cinema, lançamento de livro, workshops e encontros fazem parte da programação da 12ª edição do Mercado Cultural, evento que acontece de 6 a 9 de dezembro no Teatro Castro Alves e no Instituto Cultural Casa Via Magia com atrações gratuitas.

Reunindo artistas do circuito independente de países como Espanha, Ilhas Reunião e País Basco, além de brasileiros, o evento traz este ano o tema Ciclos e prossegue sua reflexão sobre o desenvolvimento socioeconômico através de ações no setor de cultura, tomando também como exemplo as próprias iniciativas realizadas no interior da Bahia

A programação musical internacional conta com o espanhol German Diaz, que toca um instrumento medieval pouco conhecido no Brasil, chamado viela de roda. O diálogo entre a atualidade e a tradição faz parte da proposta do grupo Lindigo, das Ilhas Reunião, formado em 1999 e que tem pesquisado as raízes da sua região. O Oreka TX, do País Basco, abre novos horizontes para a música folk basca, com espetáculos inovadores.

Entre as atrações brasileiras, os pernambucanos Zé de Teté e Adiel Luna, que mostram tanto a forma mais pura do coco de roda, como cantiga de trabalho, quanto as elaboradas rimas e métricas que o ritmo pode produzir. De São Paulo, o compositor e instrumentista Rodrigo Campos, que começou sua vida artística tocando cavaquinho e percussão nas rodas de samba de São Mateus, na zona leste paulistana.

E do Rio de Janeiro, o Itiberê Zwarg e Grupo, criado por Hermeto Pascoal, e formado por multiinstrumentistas. O trabalho aponta para uma nova música erudita brasileira sem deixar a improvisação.

A Bahia completa a programação musical com as orquestras Rumpilezz e Sinfônica Juvenil da Bahia (do programa Neojiba) e Mateus Aleluia.

