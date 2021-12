Mercadilho volta em 5ª edição com gastronomia e arte

A proposta remete a um bazar, só que em vez de confecções e objetos usados, vendem-se gravuras, pinturas e fotografias. O Mercadilho, evento idealizado por Andrea May, organizadora do coletivo Visio de artes visuais, reúne artistas de diferentes técnicas para comercializar obras em pequenos formatos, com preços acessíveis - o valor máximo é R$ 100.

O local escolhido agrega um sabor a mais, o restaurante Ramma Cozinha Natural, no Pelourinho. No próximo sábado, 14, quando acontece a quinta edição do projeto, os trabalhos de 21 artistas dividem o espaço com o buffet de culinária vegetariana, no almoço. À tarde, o aperitivo para continuar o bate-papo é o cafezinho, com lanches integrais.

"O formato é descontraído. Serve para gente se encontrar e conversar. Além de promover uma socialização entre o público e os artistas", afirma Andrea.

O projeto também funciona como incentivo à produção local e abre espaço para jovens que estão no começo da carreira. "Ter um espaço para vender e expor me estimulou a produzir coisas novas", diz o estudante Carlos Henrique, 25 anos, que trabalha com pinturas inspiradas na estética HQ.

Centro Histórico

A vontade de ocupar o Centro Histórico é a maior motivação da proprietária Ângela Rabello para realizar eventos culturais no local. "Queremos que as pessoas tenham motivos para vir ao Pelourinho", diz Ângela.

A cada edição, um dos artistas convidados realiza uma intervenção em uma das paredes do estabelecimento. Já deixaram suas marcas Raphael Ribeiro e os integrantes do grupo Ecoarte, entre outros. No sábado, será a vez da fotógrafa Solange Valladão fazer o seu registro.

