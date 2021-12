Menino Maluquinho faz 30 anos

Era uma vez um menino que tinha o olho maior que a barriga, fogo no rabo e vento nos pés. O 'Menino Maluquinho', persongem mais famoso do desenhista e cartunista Ziraldo, está completando 30 anos, neste domingo, 24. A data também marca o aniversário de seu criador, que faz 78 anos.

O garoto vive com uma panela na cabeça e é personagem do livro infanto-juvenil que leva o seu nome. Com mais de 2 milhões de exemplares vendidos, a obra já foi parar no teatro, cinema e televisão. O primeiro longa ('Menino Maluquinho, o Filme') estreou em 1994. O segundo ('Menino Maluquinho 2, a Aventura'), três anos depois, e o terceiro ('Menino Maluquinho 3 - O Que Você Está Fazendo no Meu Sonho?') já está em fase de produção.



Ziraldo é também o autor de 'Flicts' e criador de personagens como 'Geremias, o Bom', 'Supermãe' e toda 'A Turma do Pererê', além de integrar a turma de humoristas que, na década de 1960, fundou o jornal 'O Pasquim'. Dono de um traço internacionalmente conhecido, Ziraldo já foi até enredo de escola de samba, na paulista Nenê de Vila Matilde.

