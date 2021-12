Menina Fantástica seleciona candidatas em Salvador

As meninas baianas que sonham em ser modelo terão uma oportunidade de mostrar talento durante a primeira fase do concurso “Menina Fantástica 2010”, que chega à Bahia a partir de setembro. A seleção será realizada no Hotel Pestana Bahia, no próximo dia 11, às 13h. Além de Salvador, as seletivas também acontecem em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Belém e São Paulo. Podem participar meninas com idade entre 16 e 25 anos.









