"Memphis" e "Red" são os grandes vencedores dos prêmios Tony

O musical "Memphis", dirigido por Christopher Ashley, levou neste domingo o prêmio Tony de melhor musical dos Estados Unidos, enquanto "Red", de John Logan, obteve o de melhor peça teatral, em uma noite na qual a Broadway agraciou estreantes em seus palcos, como Scarlett Johansson e Denzel Washington.

Washington ganhou seu primeiro Tony por sua interpretação em "Fences", de August Wilson, que estreou pela primeira vez em 1985, e que ficou também com o prêmio de melhor atriz com Viola Davis e de melhor remontagem. Em "Fences", de August Wilson e estreada pela primeira vez em 1985, Denzel Washington interpreta Troy Maxson, um trabalhador de Pittsburgh que quis se dedicar ao beisebol em uma época em que as grandes ligas não admitiam jogadores negros.



"Minha mãe me dizia que os homens premiam e Deus recompensa. Acho que esta noite tive as duas coisas", disse Washington, que é assim reconhecido em seu trabalho como ator na Broadway, onde estreou com esta obra, na qual Viola Davis interpreta sua esposa.



"A View from the Bridge", de Arthur Miller e com Scarlett Johansson em um de seus papéis secundários conseguiu para ela o prêmio de melhor atriz coadjuvante."Não sei o que dizer. Ser membro da comunidade da Broadway sempre foi para mim um sonho desde que era menina", disse Johansson emocionada.



Scarlett Johansson ficou assim com o prêmio por seu papel de Catherine, uma adolescente que se transforma na obsessão de um homem atormentado na peça do dramaturgo Arthur Miller.



Os diferentes prêmios foram apresentados e entregues por rostos conhecidos do cinema e do panorama musical como Raquel Welch, Cate Blanchett, Paula Abdul, Helen Mirren, Lucy Liu, Chris Noth, Michael Douglas, Stanley Tucci, Anthony LaPaglia, Antonio Banderas e Ricky Martin.



O Tony, criado em 1947 e que leva o nome da atriz, diretora e produtora Antoinette Perry, é considerado o mais famoso da cena teatral americana, e equivalente ao Oscar no cinema, ao Grammy na música e ao Emmy na televisão.



