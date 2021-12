Membro do One Direction desmente separação do grupo

Um integrante do grupo One Direction desmentiu nesta segunda-feira a informação sobre a separação do grupo pop britânico e afirmou que os quatro membros da banda farão uma pausa para descansar em 2016.

"Bom, há muitos boatos circulando. Não vamos nos separar, mas vamos tirar um descanso merecido em algum momento do ano que vem", escreveu Niall Horan, de 21 anos, em sua conta no Twitter, que tem 23 milhões de seguidores.

Horan desmentiu, assim, as informações publicadas nesta segunda-feira pelo jornal britânico The Sun. Segundo o periódico, que citou uma fonte que não quis se identificar, o grupo se separaria para trabalhar em projetos solo.

Um porta-voz da banda recusou-se a matéria do jornal britânico, que indicou, ainda, que a separação ocorreria em março.

O grupo ficou reduzido a quatro membros - Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson e Niall Horan - depois que um de seus componentes, Zayn Malik, o deixou em março.

O artigo do The Sun disparou o interesse pelos ingressos para os shows da banda juvenil que já vendeu mais de 65 milhões de discos.

O grupo, que tem previsto lançar o quinto álbum antes do fim do ano, está atualmente em turnê pelos Estados Unidos.

A viagem deve terminar com três apresentações em Sheffield (norte da Inglaterra) nos dias 29, 30 e 31 de outubro.

Os ingressos já estavam esgotados, mas nas últimas horas seu valor dobrou nos sites de leilão na internet.

adblock ativo