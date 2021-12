Melissa Rivers se divide entre mil e uma atividades

Melissa Rivers, filha da lendária comediante Joan Rivers, se divide em suas múltiplas tarefas. Autora do best-seller The Book of Joan: Tales of Mirth, Mischief and Manipulation, produtora e dedicada à filantropia,

Melissa ainda apresenta o programa Fashion Police, do canal E! Entertainment Television. “Eu não tenho ideia de como consigo lidar com todas as atividades, apenas dou o melhor de mim em tudo o que faço e tento não me cobrar tanto”, comentou a apresentadora.

Nascida no showbizz, Melissa alegou não ter tido escolha. “Quando você nasce nesse meio, se torna o que você é”. Filha de uma das comediantes mais famosas da história, ela leva de casa para o trabalho um dos maiores exemplos de dedicação. “Eu aprendi com a minha mãe a nunca desistir, sempre ser forte e nunca parar de trabalhar”.

Juntas, mãe e filha ainda estrelaram um reality show, o Joan & Melissa: Joan Knows Best?. A atração exbiu 34 episódios, dividido em quatro temporadas, e mostrava o dia a dia da família, as formas que elas trabalhavam e sua vida social. A série foi concluída quatro meses antes do falecimento de Joan.

A apresentadora, que está no Brasil a convite do canal E! para divulgar as atrações da programação de 2017, atualmente se divide entre a causa animal, produção e apresentação de um programa de moda e os cuidados do seu filho adolescente, Cooper. Seguindo os passos da mãe, ela também se tornou um modelo de firmeza e persistência.

Quanto a isso, Melissa ressalta que não tem nada a ver com ser homem ou mulher, mas sim com ser inteligente. “Eu vim de uma família forte. Crio meu filho sozinha. Isso não tem muita relação com ser homem ou mulher, mas com ser uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente é aquela que ouve as pessoas. Eu escuto as ideias, Eu escuto as pessoas“.

Mundo da moda

Após a morte da mãe, em setembro de 2014, em decorrência de complicações de uma cirurgia nas cordas vocais, Melissa ganhou um novo papel.

Sempre participando do processo de produção e de criação do programa Fashion Police, ela foi convidada a ser apresentadora da atração, juntamente com Giuliana Rancic e Brad Goreski. Para ela, essa transição aconteceu da forma mais natural possível. "Foi a coisa certa no tempo certo."

O programa, que tem como característica principal comentar os looks das celebridades em eventos de gala ou em aparições públicas e eleger os melhores e os piores da semana, tem um tom bem humorado. "Para mim, é uma fuga da realidade. Temos tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Moda é diversão. A atração é uma forma de distração, esquecer tudo de ruim que acontece na vida".

Questionada se o programa é de certa forma ofensivo para as celebridades que estão sendo expostas e julgadas, a apresentadora foi categórica: "É só uma roupa. Eles não têm que se levar tão a sério. Essas pessoas são milionárias, não precisam se preocupar com isso".

Mesmo sem se cobrar tanto, Melissa tem um segredo que a ajuda a seguir com tranquilidade em sua vida atribulada: meditação, caminhadas e uma taça de vinho.

adblock ativo