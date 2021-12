Melina volta a confrontar-se com Fred em Passione

A personagem Melina (interpretada por Mayana Moura, de Passione, da Rede Globo, vai colocar Fred, vivido por Reynaldo Gianecchini, contra a parede. Na cena que vai ao ar nesta segunda, 25, Melina vai perguntar o que o marido foi fazer em Nova Iorque.







"Resolver a minha participação no New York Fashion Week é que não foi! Fala Fred! Que viagem foi essa que você fez?", questiona a jovem depois de conversar com organizadores do evento e descobrir que ninguém acertou nada com Fred.









adblock ativo