Mel Lisboa pode ser protagonista de nova minissérie da Record

Depois de fechar com a Rede Record no início deste ano, Mel Lisboa é a atriz cotada para protagonizar "Sansão e Dalila", a próxima minissérie da emissora de Edir Macedo. Segundo o site Uol, apesar do interesse da produção, ainda não há nada definido a respeito da participação da ex-global na trama.

