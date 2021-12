Meio cultural teme retrocesso com extinção do MinC

Mais de 11 bilhões. Esta foi a verba direcionada para o Ministério da Cultura (MinC) nos últimos cinco anos. Entre os feitos, manutenção de equipamentos, investimentos no Fundo Setorial do Audiovisual, novos programas e editais.

Com 31 anos de história, o ministério foi extinto na quinta passada, após posse do presidente em exercício Michel Temer. Caberá à cultura uma secretaria dentro do Ministério da Educação, que voltará a se chamar MEC. A notícia, claro, gerou comoção entre artistas e gestores ligados à cultura.

O até então representante regional da Bahia e Sergipe do MinC, Carlos Henrique Chenaud, fala em "30 anos de retrocesso". "Todos os avanços estão sendo ameaçados. A cultura tem papel fundamental no desenvolvimento social, pois abraça políticas das minorias, que não têm atenção de outros setores do governo", acredita. "A cultura tem poder de mobilização muito forte e é interesse deste novo governo calar essas pessoas", diz.

Menos contundente, Fernando Guerreiro, diretor da Fundação Gregório de Matos, acredita que o fim do MinC não é certo. "A criação do ministério foi uma conquista muito suada", diz. Apesar de também classificar a decisão como um "retrocesso", Guerreiro prefere não emitir juízos de valor precipitadamente. "Mas tem que haver mobilização da classe artística para que esse ministério volte ou pelo menos para se ter a promessa de um retorno", pontua.

A extinção, segundo Temer, foi devido a cortes de gastos. Mas para o cientista político Enrico Ribeiro, esse critério não se justifica: "Possivelmente, a cultura perderá visibilidade e poder de decisão dentro de um ministério maior, como o da Educação (segundo maior orçamento da Esplanada, perdendo apenas para o ministério da Saúde)".

Analisando os dados disponíveis no Portal da Transparência, pode-se observar que o Ministério da Cultura está entre os 10 com menor orçamento. "Acho também que pode ser uma maneira de atingir a classe artística, já que muitos artistas sempre se colocam na linha de frente verbalizando sua insatisfação com as políticas públicas", ressalta o ator e produtor Lelo Filho.

Para Enrico Ribeiro, o perfil do novo ministro da pasta, Mendonça Filho (DEM), também é negativo para a cultura: "O perfil dele indica que as questões culturais podem ser deixadas de lado".

"É um equívoco sobre todos os aspectos. Quando o ministério foi criado não era voltado para políticas culturais e sim para alocar pessoas. Era fraco, passaram mais de 10 ministros. Isso mudou com Gil, em 2003. Ele afirmou o papel estratégico da cultura e de lá para cá ganhou musculatura", observa Paulo Miguez, doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea (Ufba).

"É algo que soará incompreensível até internacionalmente. Eles veem a cultura como uma das maiores contribuições brasileiras", diz.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Érico Pina Mendonça Júnior, acredita que será uma extinção temporária. "Não acho que vá durar muito tempo. Entendemos que é um ministério de suma importância. A cultura não só está ligada à formação das pessoas, mas também à economia. Nossa expectativa é que a cultura continue tendo espaço importante na estrutura federal até para fomentar a cultura nos estados e municípios", defende.

Com editais como o Fomento ao Audiovisual e Arte em Toda Parte, a prefeitura garante seguir investindo na área. "A intenção é continuar investindo em projetos culturais, além de revitalizar os equipamentos da cidade", afirma o secretário. "A cidade não tinha uma política cultural e a ideia é avançar cada vez mais", endossa Fernando Guerreiro.

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) se manifestou através de nota, na qual destacou os feitos do ministério: "Através da participação social e do diálogo estabelecido, foi possível desenvolver políticas culturais que marcaram uma nova atenção para as culturas populares".

Artistas indignados

Conhecida por sua militância política, a cantora e compositora Sandra Simões acredita que a extinção do MinC é um "retrocesso". "A união da pasta da Cultura a da Educação é uma forma de colocá-la em segundo plano. Também tem o risco que isso representa, pois é através da cultura que desenvolvemos um pensamento crítico e que reconhecemos a nossa identidade", argumenta.

"Vejo que esse novo movimento político retrocedente conduz a esta palavra: privilégio. Voltaremos ao tempo dos privilégios e vantagens para uma minoria e sacrifícios, escassez e contingências para a maioria", ressalta a cantora.

A cineasta, jornalista e professora de política cultural na pós-gradução da Unijorge, Ceci Alves, também é dura: "A cultura foi uma das primeiras a ser limada, pois ela é uma forma de dar ao povo armas contra o golpe que está em curso. A extinção é uma ponte para o passado, pois na época da ditadura era assim".

Ceci também analisa como desfavorável o perfil do novo ministro da pasta. "Faz política voltada para eventos, para fomentar o que já existe e não valorizar a arte que vem do povo", afirma ela, que, apesar da tristeza, não acredita na morte cultural. "Será difícil calar a voz da cultura, embora o fim do ministério vá matar por inanição vários dos projetos que estavam em curso".

A cantora Manuela Rodrigues vê "retrocesso" e não só por parte do governo. "Muita gente que defendia o impeachment não sabe o quanto a cultura alimenta uma rede econômica. E há muita falta de informação em relação às leis de incentivo", afirma.

Nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Wagner Moura também protestaram na internet, onde já circula um abaixo-assinado para pressionar Temer a não acabar com o ministério. A reportagem tentou entrar em contato com o MEC, mas não obteve resposta. A responsável pela secretaria (Temer quer uma mulher) e qual a estrutura do novo órgão serão anunciados nesta terça-feira, 17.

Segundo o ministro, a ideia é garantir que os programas já existentes continuem.

