Meghan Markle revela de qual marca será seu vestido de noiva

Falta pouco mais de dois meses para o casamento do ano: a união do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle, que está marcada para o dia 19 de maio. Embora o casal esteja sendo discreto quanto aos detalhes da cerimônia, a Vogue Paris divulgou que a noiva usará vestido da Ralph & Russo no grande dia - mesma marca que criou o vestido que ela usou nas fotos de noivado.

A marca, comandada pela dupla Tamara Ralph e Michael Russo, foi a primeira empresa britânica em 100 anos a ser aceita na Câmara Sindical da Alta-Costura (Chambre Syndicale de la Haute Couture), e hoje desfila suas coleções, tanto de couture quanto prêt-à-porter, em Paris. Entre suas clientes famosas, além de Meghan, estão Beyoncé, Angelina Jolie e Celine Dion.

Ao escolher a grife, a norte-americana continua com uma tradição das noivas da realeza britânica de usar peças criadas por estilistas do Reino Unido em seus casamentos. Kate Middleton, por exemplo, usou vestido assinado por Sarah Burton, designer da grife Alexander McQueen, e Lady Di escolheu longo do casal David e Elizabeth Emanuel.

