Médico de Michael Jackson pode enfrentar novo julgamento

Promotores começarão esta semana a apresentar ao tribunal as provas de que o médico de Michael Jackson foi responsável pela morte do astro pop, num caso em que o principal fator será determinar quem deu a dose fatal do remédio para dormir que o cantor usava.

Conrad Murray, medico de Jackson em 2009, foi acusado de homicídio culposo e um juiz de Los Angeles vai iniciar a audiência preliminar na terça-feira, 4, para determinar se há provas suficientes para a realização de um julgamento. Essa parte do processo é considerada uma mera formalidade.

