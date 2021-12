Médico brasileiro viaja para atender Gugu Liberato

Um neurocirurgião brasileiro viajou para os Estados Unidos para atender o apresentador Gugu Liberato, internado em estado grave após um acidente doméstico. A informação foi confirmada pela assessoria de Gugu. Segundo o Uol, o médico foi chamado pela família do apresentador.

Até o momento, o nome do médico não foi divulgado, pois a família preferiu manter assim. Gugu está internado deste a quarta-feira, 20, em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Orlando Heath/Orlando Medical Center e o estado de saúde, de acordo com o Uol, não apresentou alterações nas últimas horas.

